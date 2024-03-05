Деограсия высказался о своём будущем в «Оренбурге»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о своем будущем в уральской команде.

Испанский специалист отметил, что на данный момент сосредоточен на том, чтобы выиграть ближайшие матчи и сохранить прописку в РПЛ, а уже дальше можно говорить о возможном продлении контракта.

«Правда, в моем контракте прописано, что если команда спасется, то у меня будет еще один год. Но сейчас нужно сосредоточиться на играх и набрать как можно больше очков», — приводит слова Деограсии «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на данный момент «Оренбург» находится в зоне стыковых игр, занимая 14-е место в турнирной таблице.