Кучаев: «Сам не ожидал, что буду настолько готов»

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев, перешедший минувшей зимой в нижегородский клуб из ЦСКА, высказался о своём дебюте за новую команду.

Напомним, в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (1:1) 25-летний футболист отметился результативной передачей.

«После игры у меня были самые лучшие ощущения за последнее время. Даже сам не ожидал, что буду настолько готов. Мне кажется, достаточно хорошо двигался», — цитирует Кучаева «Чемпионат».

После 19 туров РПЛ «Пари НН» расположился на девятом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой следующий матч нижегородцы проведут 9 марта против «Рубина».