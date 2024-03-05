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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кучаев: «Сам не ожидал, что буду настолько готов»

05 Марта 2024 • 10:41 Комментировать
Рубин
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Пари НН
09.03 16:30

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев, перешедший минувшей зимой в нижегородский клуб из ЦСКА, высказался о своём дебюте за новую команду.

Напомним, в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (1:1) 25-летний футболист отметился результативной передачей.

«После игры у меня были самые лучшие ощущения за последнее время. Даже сам не ожидал, что буду настолько готов. Мне кажется, достаточно хорошо двигался», — цитирует Кучаева «Чемпионат».

После 19 туров РПЛ «Пари НН» расположился на девятом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой следующий матч нижегородцы проведут 9 марта против «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Кучаев Пари НН

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