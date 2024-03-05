Новичок «Крыльев Советов» Орозко сравнил уровни РПЛ и чемпионата Аргентины

Новичок самарских «Крыльев Советов» Франко Орозко сравнил уровни Российской премьер-лиги и чемпионата Аргентины.

Полузащитник отметил, что в России футбол быстрее, чем на его родине.

«Игроки действуют быстрее, тут более динамичная и более напряженная игра. Много приходится бегать вперед назад — отрабатывать», - приводит слова Орозко «Матч ТВ».

Напомним, что 22-летний левый вингер в зимнее трансферное окно подписал арендный контракт с самарским клубом до конца года. Он принадлежит «Ланусу».

Орозко уже успел дебютировать в РПЛ, сыграв 27 минут в матче против «Ростова» (0:2).