Пивоваров – о Fan ID: «Динамо» не выбирало эти условия»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о словах министра спорта РФ Олега Матыцина о том, что Fan ID точно не будет отменен.

Спортивный функционер отметил, что на матч 19-го тура Российской премьер-лиги пришло 14 тысяч человек, а системе уже находится большое количество людей, у которых есть паспорт болельщика.

«Мы работаем и находимся в этих условиях. «Динамо» не выбирало эти условия, но мы все равно стараемся сделать максимум для наших болельщиков», - приводит слова Пивоварова Sport24.

Напомним, что пропускная система начала действовать на всех стадионах РПЛ с сезона-2023/24.