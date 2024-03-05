В «Динамо» высказались за возвращение пива на стадионы

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

Спортивный функционер отметил, что в команде поддержали эту инициативу и выступили за пиво на аренах в Государственной Думе, ведь, по его мнению, в настоящее время посещение футбола безопасно.

«Насколько мне известно, в других досуговых местах разрешено употребление таких напитков. Поэтому не вижу ни одной причины, почему пиво на стадионе должно быть запрещено», - приводит слова Пивоварова Sport24.

Напомним, что с 2005 года в России действует запрет на продажу хмельного напитка на стадионах.