Пименов: «Первый тур РПЛ после зимней паузы - со знаком минус»

Бывший российский футболист Руслан Пименов оценил игру команд в первом туре Российской премьер-лиги после перерыва.

«Первый тур после зимней паузы - со знаком минус. Но, я думаю, это первые матчи после длительной паузы. Больше было сумбура, качество футбола повысится к следующему туру», - рассказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 19 туров на первом месте находится «Краснодар», набравший 39 очков. Петербургский «Зенит» с 37 баллами располагается на второй позиции, а московское «Динамо» (35) занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата страны.