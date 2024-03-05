Кучаев: «Благодарен ЦСКА, что они без каких-либо проблем меня отпустили»

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев впервые высказался о своём переходе в нижегородский клуб.

Игрок отметил, что все решилось очень быстро, так как этот вариант возник неожиданно, и решение он принял практически сразу, оформив необходимые документы за два дня.

«Головой я понимал, что летом всё равно куда-то перейду. Как минимум до лета я в «Пари НН». Благодарен ЦСКА, что они без каких-либо проблем меня отпустили», - приводит слова Кучаева «Чемпионат».

Напомним, что 25-летний футболист расторг контракт с московским ЦСКА и подписал соглашение с командой Сергея Юрана до конца нынешнего сезона.