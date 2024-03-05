«Зенита» обратился к Малафееву

Пресс-служба петербургского «Зенита» поздравила бывшего голкипера команды Вячеслава Малафеева с праздником. Сегодня, 5 марта, ему исполнилось 45 лет.

«Вячеславу Малафееву - 45! С днём рождения, легенда!» - говорится в публикации петербургского клуба.

Напомним, что Малафеев – воспитанник академии «сине-бело-голубых». За «Зенит» Вячеслав выступал с 1999 по 2016 год. Вместе с клубом вратарь четыре раза становился чемпионом России.

После 19 туров нынешнего сезона Премьер-лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.