Черчесов раскритиковал Дзюбу за игру с «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 19-го тура Премьер-лиги против «Динамо».

«Функционально пока он не готов, а мы знаем, что Артёму с его габаритами надо быть готовым функционально и, самое главное, эмоционально. Ни того, ни другого в Дзюбе в матче с «Динамо» я не увидел», - поведал специалист в интервью на телеканале «Россия 24».

Напомним, что столичное дерби завершилось победой «Динамо» со счетом 2:1. После этой встречи «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, а «железнодорожники» - пятое.