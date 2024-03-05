Галактионов оценил игру Ньямси в матче с «Динамо»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о дебюте защитника Жерзино Ньямси в матче 19-го тура Российской премьер-лиги против «Динамо».

Специалист отметил, что были и хорошие моменты в его исполнении, а также эпизоды, которые нужно дополнительно разобрать.

«Ньямси адаптируется к нашему чемпионату, посмотрим на него в более стрессовых матчах», - приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, что 27-летний футболист пополнил ряды «железнодорожников» в зимнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2027 года.