Экс-игрок «Реала» высказался об аресте Промеса

Экс-игрок мадридского «Реала» Уэсли Снейдер поделился мнением о ситуации форварда московского «Спартака» Квинси Промеса, которого задержали в аэропорту Дубая.

«Я недавно прилетал в ОАЭ, если бы знал, что Квинси там, то был бы рад с ним увидеться. Мое мнение о нем? Они остается прежним. Промес – хороший парень. Вся эта ситуация печальна, но мы не знаем, как все было на самом деле», - передает слова Снейдера Veronica Offside.

Напомним, что в середине февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне РПЛ нападающий сыграл 17 матчей, отметившись шестью голами и шестью ассистами.