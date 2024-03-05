Аршавин высказал мнение об интересе «Зенита» к Чалову

Бывший нападающий петербургского «Зенита», а ныне сотрудник клуба Андрей Аршавин поделился мнением о возможном трансфере форварда Фёдора Чалова в стан «сине-бело-голубых».

«Зенит» будет атаковать Чалова? Не знаю. Мы обычно ждём, когда контракт заканчивается. Насколько я знаю, приоритет Феди - уехать за границу», - поведал представитель клуба в выпуске ютуб-канала «Это футбол, брат».

В текущем сезоне Чалов принял участие в 27 поединках за «армейский» коллектив. Нападающий записал на свой счет 11 забитых мячей и три результативные передачи. После 19 туров ЦСКА с 29 баллами занимает восьмое место в таблице.