Клаудиньо проголосует на выборах президента России

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо примет участие в выборах президента России. Об этом в беседе с журналистами сообщил председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Как гражданин России, Клаудиньо естественно будет голосовать на выборах президента. Он знает свои права и обязанности», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что бразильский футболист получил паспорт РФ в прошлом году.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Клаудиньо провел 19 поединков. На счету 27-летнего полузащитника три забитых мяча и четыре голевые передачи.