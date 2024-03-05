Черчесов назвал три клуба, которые претендуют на чемпионство в России

Известный российский наставник Станислав Черчесов поделился мыслями насчет чемпионской гонки в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Краснодар» уже составил конкуренцию «Зениту. Единственный плюс 19-го тура какой, что «Динамо» подобралось, а «Зенит» и «Краснодар» потеряли по 2 очка. «Динамо» включилось в эту гонку», - рассказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что по итогам 19 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 39 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» с 37 очками находится на второй строчке. «Динамо» с 35 баллами замыкает топ-3.