Черчесов оценил лидерство «Краснодара» в РПЛ

Экс-рулевой национальной сборной России Станислав Черчесов высказался о шансах «Краснодара» в борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Чем выше «Краснодар» будет к последнему туру, тем более будут накалены нервы. С этим надо уметь справляться. Вы сейчас на первом месте заслуженно, поэтому можете спокойно продолжать», - рассказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

После 19 туров чемпионата России краснодарский коллектив набрал 39 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Быки» опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка.