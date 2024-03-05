Черчесов высказался о ситуации Джикии в «Спартаке»

Экс-наставник сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался по поводу того, сможет ли защитник московского «Спартака» Георгий Джикия вернуться на прежний уровень.

«Если брать игровые качества - можно их растерять, но самое главное не это. Это можно потом набрать. Самое главное, чтобы внутри не угас огонек, который подталкивает играть в футбол», - рассказал специалист в разговоре на телеканале «Россия 24».

В нынешнем сезоне 30-летний защитник поучаствовал в девяти матчах «народной команды», не отметившись голевыми действиями. Срок контракта между сторонами рассчитан до лета.