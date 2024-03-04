Президент «Оренбурга» — о срыве трансфера Веры: «Условия «Локомотива» были неприемлемы»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин объяснил, почему не состоялся переход хавбека команды Лукаса Веры в «Локомотив» в зимний период дозаявок.

«Мы хотели его продать. Но переговоры в таком варианте, в котором они были, неприемлемы», - цитирует руководителя издание «РБ Спорт».

Также Еремякин добавил, что клуб был заинтересован в продаже, однако «железнодорожники» в последний момент решили разбить платежи на несколько частей. Это не устроило оренбуржцев.

Добавим, что Вера выступает за «Оренбург» с 2022 года. В этом сезоне в его активе 19 встреч, один забитый мяч и четыре ассиста.