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Журавлёв: «Я не удивился тому, что «Рубин» смог отнять очки у «Краснодара» эксклюзив

04 Марта 2024 • 22:02 Комментировать

Защитник «Химок» Юрий Журавлёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о зимних сборах и будущем. 

- Расскажите, как прошли сборы, и что получилось подтянуть в игре за это время?

- Сборы всегда направлены на то, чтобы, в первую очередь, привести в порядок свою физическую форму и набрать нужные кондиции. У нас было много теоретических занятий, и тактических. Считаю, что команда с пользой провела это время.

- Как оцените усиление «Химок»?

- Мне сложно его оценивать по одной официальной игре. Только на дистанции это можно будет понять. Но я уверен, что команда приобрела качественных игроков, которые помогут клубу в решении задачи.

- «Химки» искали нападающего, но так и не подписали игрока этого амплуа. Это может создать какие-то проблемы?

- Это дело селекционной службы и тренерского штаба. Если бы кого-то купили – это было бы неплохо. Но я считаю, у нас есть свои внутренние резервы, которые можем использовать.

- В Кубке России «Химкам» скоро играть с «Краснодаром». Что думаете о противостоянии?

- Перед этим матчем нам еще предстоит провести важнейший выезд, поэтому пока мысли только об этом. На весеннем отрезке для нас любая игра очень важна и мы не делим соперников на главных и менее важных.

- То есть «Краснодар» среди соперников вы не выделяете?

- Конечно, эта команда выделяется. Она играет в РПЛ, и это лидер чемпионата. Но Кубок – это Кубок, а чемпионат – это чемпионат. Сейчас мы решаем задачи в двух турнирах одновременно.

- «Краснодар» потерял очки в матче с «Рубином», чем многих удивил. А вас?

- Я только обзор матча видел. Вообще, в первом весеннем туре РПЛ голов было не так много. «Краснодар» хорош и дома, и в гостях, но сейчас все хорошо играют в футбол, поэтому я не удивился тому, что «Рубин» смог отнять очки.

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Елена Григорьевская

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