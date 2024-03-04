Точилин: «Динамо» выглядело целостнее и симпатичнее других команд РПЛ»

Александр Точилин, бывший игрок московского «Динамо» и российский футбольный тренер восхитился игрой «бело-голубых» в первом весеннем туре Российской премьер-лиги.

«Первый тур РПЛ после зимней паузы получился достаточно сумбурным. На фоне других «Динамо» было симпатичнее, целостнее. Не стоит забывать: первые туры после длительных перерывов — чаще больше эмоции и огромное желание, весенний футбол никто не отменял», - говорит Точилин для Legalbet.

Благодаря домашней победе над «Локомотивом» динамовцы смогли сократить отставание от первого места всего лишь до четырёх очков. Сейчас у «бело-голубых» в активе 35 баллов.