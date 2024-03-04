Григорян: «Динамо» показывает лучший футбол в России»

Александр Григорян, российский футбольный тренер высказался о московском «Динамо» Марцела Лички. «Бело-голубые» под руководством чешского специалиста в минувшие выходные обыграли «Локомотив» (2:1) и сократили отрыв от первого места на четыре очка.

«Динамо» на данный момент показывает лучший футбол в России. У клуба много тонких и сложных взаимодействий на высокой скорости. Марцел Личка выстроил тройку полузащитников Лаксальт‑Карраскаль‑Чавес, где каждый из них может опуститься ниже, сменить позицию», - говорит Григорян телеканалу «Матч Премьер», добавив, что в этой ротации всё проходит аккуратно и без лишней беготни.

Напомним, что команда Лички проводит блестящую серию без поражений в официальных матчах. В последний раз «бело-голубые» проигрывали аж 23 сентября, это случилось в матче с московским «Спартаком» (0:1).