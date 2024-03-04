Гуренко: «Переход в «Нант» должен пойти на пользу Антону Миранчуку»

Экс-футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился комментарием о возможном переходе хавбека «железнодорожников» Антона Миранчука в «Нант».

«Миранчук понимает, что надо что-то менять в своей карьере. Возможный переход в тот же «Нант» должен пойти Антону на пользу. Если не попробуешь, никогда не поймешь», — приводит слова Гуренко «Чемпионат».

Эксперт заявил, что Миранчук заслужил попробовать свои силы в другой лиге.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист появился на поле в 25 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и записал в свой актив пять голевых передач.

По итогам 19 туров «Локомотив» находится на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев заработать 31 очко.

«Нант» следит за Антоном Миранчуком

