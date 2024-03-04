Антону Миранчуку нечего делать в «Нанте» — Динияр Билялетдинов

Экс-капитан столичного «Локомотива» Динияр Билялетдинов отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука в «Нант».

«Я бы с удовольствием смотрел на его игру в «Локомотиве». Нечего ему в том «Нанте» делать. Может, это вброс какой-то, чтобы подогреть тему», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Миранчуку не хватает стабильности, но «Локомотиву» все равно нужно постараться сохранить игрока, ведь его некем сейчас заменить.

В текущей кампании 28-летний хавбек забил четыре гола и записал на свой счет пять ассистов в 25 встречах.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает предстоящим летом. Ранее агент футболиста заявлял о желании своего клиента попробовать свои силы в Европе.