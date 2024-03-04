​В «Пари НН» высказались о работе с Романцевым

Давид Мелик-Гусейнов, который занимает должность генерального директора «Пари НН», рассказал о работе с Олегом Романцевым. Последний, как известно, работает в нижегородском клубе в качестве советника.

«Мы находились в контакте с Романцевым и во время матча и после игры долго все обсуждали. Олег Иванович имеет представление о том, как проходят и организуются матчи, поэтому его экспертиза и обратная связь была для нас крайне полезна», - цитирует Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в первом весеннем матче Российской премьер-лиги «Пари НН» сыграл вничью с «Факелом» - 1:1. На текущий момент команда Сергея Юрана располагается на девятой строчке в турнирной таблице. В следующем туре «Пари НН» будет играть против «Рубина» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 9 марта.