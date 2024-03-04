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Вера – о Томпсоне: «Он хороший парень, но ему многому предстоит научиться»

04 Марта 2024 • 18:56 Комментировать

Зимой южноуральский клуб РПЛ «Оренбург» пополнил чилийский легионер Хорди Томпсон со скандальным прошлым. На родине, у Чили футболист обвиняется в домашнем насилии.

«Это его личное дело, мы с ним не говорили на этот счёт. Общались только как одноклубники. Он хороший парень, но ему ещё предстоит многому научиться», - говорит Вера порталу Metaratings, добавив, что Томпсон, вероятно, станет хорошим трансфером для «Оренбурга».

Напомним, что «Оренбург» стартовал в весенней части сезона РПЛ с ничейного результата (1:1), уральцы сыграли в гостях на выезде в ЦСКА. Спасти один балл для команды Давида Деограсии помог чудо-гол Матиаса Переса в концовке встречи.

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