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Тарасов: «Локомотив» оставил не лучшее впечатление»

04 Марта 2024 • 18:19 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
10.03 16:30

Дмитрий Тарасов, бывший полузащитник московского «Локомотива» высказался о стартовом матче своей команды в весенней части РПЛ. Напомним, что в рамках игры 19 тура «железнодорожники» уступили в гостях прямому конкуренту в борьбе за медали – московскому «Динамо» (1:2).

«Локомотив» оставил не самое лучшее впечатление. Мне тоже не понравился первый там, выпадали ряд игроков. Когда выпадает несколько игроков - это уже проблема. После перерыва были перестановки, замены, «Локо» выглядел лучше во втором тайме», - говорит Тарасов телеканалу «Матч ТВ», добавив, что при нём, когда он ещё играл, в большинстве матчей с «Динамо» «Локомотив» побеждал.

После поражения «Локо» занимает пятое место с 31 баллом, столько же у «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Тарасов

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