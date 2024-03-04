​​Губерниев: «Приличные люди давно бы послали Промеса, а у нас он будет играть за «Спартак»

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, что «Спартаку» делать с Квинси Промесом. Ожидается, что во вторник футболист отправится в Россию, получив от суда в ОАЭ лишь штраф за оставление места ДТП.

«Приличные люди давно бы послали Промеса, а у нас он будет играть за «Спартак». Поэтому всё нормально», - цитирует Губерниева Sport24.

Как известно, ранее в Нидерландах приговорили Промеса к двум тюремным срокам. Футболист получил полтора года за нанесение ранений родственнику и шесть лет за причастность к контрабанде наркотиков. Промес не согласился с вердиктами суда, поданы апелляции.

Ближайший матч РПЛ «Спартак» проведёт 10 марта – против «Факела».

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