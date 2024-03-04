Рахимов рассказал о состоянии Рыбуса

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о состоянии защитника команды Мацея Рыбуса.

«Он нормально себя чувствует, тренируется в полном объеме. Ему просто надо набрать физические кондиции», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 34-летний Рыбус принял участие в двух матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Последний раз футболист выходил на поле в августе прошлого года.

По итогам 19 туров «Рубин» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Рахимова 29 набранных очков.

Следующим соперником «Рубина» в РПЛ станет «Пари НН». Игра 20-го тура состоится 9 марта, начало — в 16:30 по мск.