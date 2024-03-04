Алексей Попов — о будущем Дзюбы: «Пешеходы никому не нужны»

Экс-футболист казанского «Рубина» Алексей Попов высказался о будущем форварда Артёма Дзюбы в «Локомотиве».

«Стоит ли столичному клубу продлевать соглашение с Дзюбой? Думаю, что не будут продлевать. Пешеходы никому не нужны», — заявил Попов порталу «РБ Спорту».

В текущем сезоне 35-летний нападающий появился на поле в 21 матче во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором четырех результативных передач.

Действующий трудовой договор Дзюбы с «Локомотивом» истекает предстоящим летом. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет три миллиона евро.