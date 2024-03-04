​Промеса не посадят в тюрьму – раскрыто будущее звезды «Спартака»

В конце февраля нападающий Квинси Промес был задержан в ОАЭ, когда «Спартак» вылетал в Россию после завершения зимних сборов. Сообщалось, что лидера московской команды задержали из-за ситуации с побегом с места ДТП. Теперь Промеса ждёт суд.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», во вторник суд примет решение о назначении для Промеса денежного штрафа. При этом тюремный срок для футболиста назначен не будет.

В то же время отмечается, что ОАЭ не выдадут Промеса Нидерландам, где он ранее получил семь с половиной лет тюрьмы по двум делам (в обоих случаях были поданы апелляции).После суда Квинси вылетит в Россию.