Газзаев объяснил пропущенный гол ЦСКА

ЦСКА начал вторую часть сезона с осечки – домашний матч «армейцев» против «Оренбурга» завершился со счётом 1:1. Команда Владимира Федотова пропустила гол в компенсированное ко второму тайму время. Комментарий по поводу этого эпизода дал бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев.

«Тут стоит говорить о тактической ошибке. «Армейцы» должны были понимать, что гости применят элементарный навал. Зачем же надо было так вжиматься в штрафную? Слишком низко сели...» - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведёт в пятницу, 8 марта. Команда Владимира Федотова будет играть против «Крыльев Советов» на поле соперника.

На текущий момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.