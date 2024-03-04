Булыкин считает, что Антон Миранчук может уехать в «Нант»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном трансфере полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука в «Нант».

«Играть в клубе такого уровня он сможет, это не АПЛ. В основном составе ли и сколько — это уже другой вопрос. Но я думаю, что Антон уехать может», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, если Миранчук готов пойти на понижение зарплаты, то он сможет уехать в любой клуб, ведь у нас уже есть пример Далера Кузяева.

В этом сезоне 28-летний хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата России, в которых отметился двумя забитыми мячами и сделал три ассиста.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Миранчука составляет пять миллионов евро.