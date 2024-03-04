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​Газзаев оценил ситуацию с Промесом

04 Марта 2024 • 16:08 Комментировать

Известный российский тренер Валерий Газзаев оценил ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Как известно, в конце февраля Промеса арестовали в ОАЭ. Сообщалось, что недавно футболист «Спартака» покинул место ДТП в период зимних сборов команды в этой стране.

«История непростая. Но он очень многое сделал для «Спартака». Не хотелось бы, чтобы его бросили... Здесь у каждого своя правда. Должен и клуб включиться, и РФС нужно обозначить свою позицию», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

В субботу «Спартак» без Квинси Промеса сыграл вничью с «Зенитом» на выезде – 0:0. На текущий момент московская команда располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Спартак Москва Валерий Газзаев Квинси Промес ещё теги
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