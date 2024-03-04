Агент Миранчука высказался об интересе «Нанта» к игроку «Локомотива»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, отреагировал на информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Нанта».

Ранее сообщалось, что стороны уже обсудили возможный трансфер российского футболиста.

«У меня было много контактов, в том числе — с разными скаутами. Идёт разговор со многими клубами», — цитирует Шпинёва «Матч ТВ».

Напомним, действующий контракт 28-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года. В текущем сезоне Миранчук провёл за «Локомотив» 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.