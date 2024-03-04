​Морено сравнил Головина с двумя топ-футболистами

Рулевой «Сочи» Роберт Морено высказался об Александре Головине. Ранее испанский специалист работал с российским полузащитником в «Монако».

«Саша похож на Сауля по способностям создавать моменты из ничего, плюс они похожи физически и по желанию отрабатывать в обороне. Ещё Головина можно сравнить с Френки де Йонгом по умению протащить мяч на дриблинге», - цитирует Морено «Чемпионат».

Также Морено указал на то, что Головин всегда старается быть на футбольном поле лидером. Испанец отметил высокий уровень профессионализма у этого игрока.

Напомним, что Александр Головин проводит в «Монако» уже шестой сезон. За это время он провёл 199 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 37 результативных передач на партнёров.