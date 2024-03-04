Нигматуллин высказался о возможном переезде Антона Миранчука в Лигу 1

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека «красно-зелёных» Антона Миранчука в «Нант».

«Это предложение от достаточно интересного клуба. Практически любой на месте Антона принял бы подобное предложение», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Однако эксперт отметил, что главный вопрос заключается в том, насколько правдива информация об интересе со стороны «Нанта».

В сезоне-2023/24 Миранчук сыграл в 25 встречах во всех турнирах, в которых четыре раза поразил ворота соперников и оформил пять ассистов.

Добавим, что предстоящим летом у 28-летнего полузащитника истекает контракт с «Локомотивом».