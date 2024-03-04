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Галактионов заявил, что «Локомотив» продолжает конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром»

04 Марта 2024 • 15:08 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
10.03 16:30

Рулевой московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о том, остаются ли «железнодорожники» в чемпионской гонке.

«Конкурировать всегда можно и нужно. Почему нет?! Всего лишь одна игра проиграна, но остальные матчи впереди, где мы должны цепляться и биться», — приводит слова Галактионова Sport24.

Напомним, в 19-м туре чемпионата России «Локомотив» проиграл в дерби «Динамо». Встреча между командами завершилась со счетом 1:2.

Сейчас «красно-зеленые» идут на пятой позиции в турнирной таблице, имея в копилке 31 очко.

В 20-м туре «Локомотив» примет на своем поле «Сочи». Игра состоится 10 марта, начало — в 16:30 по мск.

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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СОЧИ
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