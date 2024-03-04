Газзаев: «При всём уважении к Дзюбе, в современном футболе так не играют»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о матче 19-го тура РПЛ, в котором «Динамо» обыграло «Локомотив» (2:1).

По мнению специалиста, «бело-голубые» выглядели лучше своего соперника и одержали заслуженную победу.

Кроме того, Газзаев раскритиковал 35-летнего нападающего «железнодорожника» Артёма Дзюбу, выразив мнение, что вместе с ним на поле «Локомотив» играл в меньшинстве.

«При всём моём уважении к Артёму Дзюбе, в современном футболе так уже не играют. Поэтому его замена, конечно, напрашивалась. В первом тайме, получается, 10 футболистов «Локо» играли против 11 человек «Динамо»... Вы меня понимаете», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

После этого поражения отставание пятого «Локомотива» от третьего «Динамо» в турнирной таблице РПЛ увеличилось до четырёх очков. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут 10 марта против «Сочи».