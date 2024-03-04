Борис Игнатьев высказался о шансах «Сочи» остаться в РПЛ

Российский тренер Борис Игнатьев высказался относительно перспектив «Сочи» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Сочи» был разобранной командой. Теперь у них новый тренер, они навяжут борьбу соперникам, но как пойдет дело - сказать трудно, уж очень много очков они потеряли в прошлом году», - приводит слова эксперта «Газета.Ru».

После 19 туров чемпионата России сочинский коллектив набрал 12 баллов и замыкает турнирную таблицу. В следующем матче Премьер-лиги южане на выезде встретятся с московским «Локомотивом». Поединок пройдет на стадионе «РЖД Арена» в воскресенье, 10 марта.