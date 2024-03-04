Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук может продолжить карьеру во французской Лиге 1.

По информации Metaratings, «Нант» заинтересован в услугах 28-летнего футболиста. Сообщается, что стороны уже обсудили возможный трансфер в неформальной обстановке.

В текущем сезоне Миранчук появился на поле в 25 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором пяти результативных передач.

Напомним, предстоящим летом у Миранчука истекает трудовой договор с «Локомотивом». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.