Титов высказался о будущем Джикии в «Спартаке»

Бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением по поводу будущего защитника Георгия Джикии в стане «красно-белых».

«Мне бы хотелось, чтобы с ним подписали новый контракт. Он уже семь лет в «Спартаке», не просто так задержался здесь. Значит, достоин быть в команде. Георгию всего 30, он еще поможет», - передает слова Титова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что срок действующего контракта Джикии с «красно-белыми» истекает по завершении сезона-2023/2024.

После 19 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице.