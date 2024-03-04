Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о трансферной кампании московского клуба в зимнее трансферное окно. В зимнюю паузу «Динамо» не приобрело ни одного футболиста.

«У «Динамо» хороший состав, команда идёт на третьем месте. Если решил тренерский штаб и руководство, что состав, который есть, - боевой, который должен бороться за топ-3, то идут по своему плану. А где они будут на финишной прямой, покажет только концовка сезона», — сказал Булыкин.

В 19-м туре РПЛ «бело-голубые» на своём поле без проблем победили «Локомотив» со счётом 2:1. Команда под руководством Марцела Лички идёт третьей в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Краснодара» сократилось до четырёх очков.

Гуренко объяснил неудачную игру лидеров «Локомотива» в матче против «Динамо»

Сила «Спартака» без Абаскаля, мартовская скука, поддавки лидеров

