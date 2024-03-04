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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В 19-м туре РПЛ забито 12 голов, год назад команды показали результативность выше более, чем в два раза

04 Марта 2024 • 13:58 Комментировать

Завершились матчи 19-го тура чемпионата России. «Краснодар» остался на первом месте с 39 очками, а «Зенит» отстаёт от лидера на два очка.

Журналисты сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» посчитали, что в 19-м туре текущего сезона команды забили лишь 12 мячей. Столько же было забито и в 18-м туре, перед зимней паузой. Кстати, эти два тура являются на данный момент самыми нерезультативными. Самым результативным матчем в этом туре стала игра «Динамо» - «Локомотив». Хозяева победили со счётом 2:1.

В прошлом сезоне-2022/23 после зимней паузы в том же 19-м туре было забито аж 27 мячей, что не сравнится с сегодняшними 12. В тот раз сразу два матча показали результативность в 5 мячей. «Спартак» на своём поле со счётом 3:2 победил «Факел» и «Зенит» в  Санкт-Петербурге с таким же счётом обыграл «Химки».

20-й тур чемпионата России стартует двумя матчами: «Крылья Советов» - ЦСКА и «Ростов» - «Краснодар».


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