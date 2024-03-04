Бальбуэна подвёл итоги дерби «Динамо» - «Локомотив»

Защитник и капитан столичного «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о результате поединка против «Локомотива» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы улучшить наши показатели. Мы обыграли хорошего соперника. Победа придала нам уверенности. Радуемся победе и двигаемся дальше», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что поединок прошел на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой «бело-голубых» со счетом 2:1. После 19 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, а «железнодорожники» находятся на пятой позиции.