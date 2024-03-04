Экс-тренер Месси: «Головин может играть в клубе выше уровнем, чем «Монако»

Рулевой «Сочи» Роберт Морено поделился мнением о полузащитнике сборной России и «Монако» Александре Головине.

«У него огромный талант, с которым он может играть в клубе выше уровнем, чем «Монако». Саша близок к уровню самых лучших, но мне довелось поработать с лучшими в истории», - передает слова испанского специалиста «Чемпионат».

В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 21 встречу, записав на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи. Трансферная стоимость россиянина оценивается в 30 миллионов евро, а его контракт рассчитан до конца июня 2026 года.

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