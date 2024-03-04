Личка: «Захаряну нужно терпеть и быть сильным ментально»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игре воспитанника московского клуба Арсена Захаряна, который сейчас выступает за «Реал Сосьедад».

По мнению чешского специалиста, 20-летнему россиянину следует продолжать работать и не концентрироваться на критике в свой адрес.

«Арсену нужно терпеть, работать, быть сильным ментально. Я не видел почти его игр за два месяца, но он играет, тренер ему доверяет», — цитирует Личку «Чемпионат».

В текущем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 30 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Свой ближайший матч испанский клуб проведёт уже завтра, 5 марта, когда в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с «ПСЖ».