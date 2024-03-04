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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин оценил шансы «Краснодара» на победу в чемпионате России эксклюзив

04 Марта 2024 • 17:50 Комментировать

Российский тренер Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о шансах «Краснодара» на победу в чемпионате России.

«Очень сложно ответить на этот вопрос. Все команды сейчас очень хорошего уровня и хорошо работали, и укрепились. «Краснодару» нужно брать очки, они могли сделать отрыв, но не смогли. Но всё равно у них сохраняются реальные шансы за победу в чемпионате России», — сказал Гладилин.

В первом матче после зимнего перерыва «Краснодар» на своём поле в матче 19-го тура РПЛ упустил победу над «Рубином» (1:1), пропустив в концовке игры. Ближайший преследователь «Зенит» не воспользовался шансом, сыграв вничью со «Спартаком» (0:0).

«Быки» по-прежнему лидируют в РПЛ с 39 очками, «Зенит» отстаёт на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Валерий Гладилин РПЛ ещё теги
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