«Краснодар» может потерять бразильского легионера

Защитник «Краснодара» Кайо может покинуть Российскую премьер-лигу и уехать в чемпионат Бразилии. Согласно сообщениям журналиста Калиэля Дорнельса, заинтересованность в подписании футболиста проявляет «Гремио».

Бразильский клуб хочет успеть приобрести нового защитника до закрытия трансферного окна (7 марта). В качестве альтернативы Кайо «Гремио» рассматривает кандидатуру Леонардо Коэльо из «Пеньяроля».

Защитник выступает за краснодарский коллектив с 2019 года. В нынешнем сезоне Кайо принял участие в пяти поединках Премьер-лиги, отметившись одним забитым мячом.