Булыкин: «Спартак» может бороться за чемпионство»

Экс-форвард «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о шансах «Спартака» побороться за высокие места в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«В состоянии ли «Спартак» без Промеса бороться за тройку? Да. Учитывая состав, они могут бороться не только за тройку, но и за первое-второе место. Потому что есть хорошие футболисты», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

В рамках 19-го тура чемпионата России «Спартак» в гостях сыграл с «Зенитом». Матч завершился вничью со счетом 0:0. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 31 очко и поднялись на четвертое место.