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Представитель Самошникова: «Илья будет прибавлять с каждой игрой»

04 Марта 2024 • 13:20 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
10.03 16:30

Дмитрий Кигинько, представитель защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, рассказал, как 26-летний футболист себя чувствует в московском клубе.

«Илья отлично освоился в «Локомотиве», чувствует себя в команде очень комфортно и будет прибавлять с каждой игрой», — цитирует Кигинько «РБ Спорт».

Также агент выразил уверенность в том, что в будущем Самошников получит приглашение в сборную России, так как у него есть всё для выступлений в составе национальной команды.

В текущем сезоне Самошников провёл за «Локомотив» 22 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Цвета московского клуба футболист защищает с лета прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Илья Самошников Дмитрий Кигинько ещё теги

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