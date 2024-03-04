Представитель Самошникова: «Илья будет прибавлять с каждой игрой»

Дмитрий Кигинько, представитель защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, рассказал, как 26-летний футболист себя чувствует в московском клубе.

«Илья отлично освоился в «Локомотиве», чувствует себя в команде очень комфортно и будет прибавлять с каждой игрой», — цитирует Кигинько «РБ Спорт».

Также агент выразил уверенность в том, что в будущем Самошников получит приглашение в сборную России, так как у него есть всё для выступлений в составе национальной команды.

В текущем сезоне Самошников провёл за «Локомотив» 22 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Цвета московского клуба футболист защищает с лета прошлого года.