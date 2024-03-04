В «Спартаке» отреагировали на новость о лишнем весе у Джикии и Соболева

Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала новость о том, что Александр Соболев и Георгий Джикия являются худшими в команде по соотношению мышечной массы и жировой прослойки среди полевых игроков.

«Соотношение мышечной и жировой массы в норме у всех футболистов «Спартака». Показатели колеблются, что является нормальным процессом. Если бы были отклонения от нормы, то тот или иной игрок не был бы допущен к тренировкам и матчам», - заявили в столичном клубе.

В первом матче после зимней паузы «Спартак» на выезде встречался с петербургским «Зенитом». Поединок завершился вничью со счетом 0:0.